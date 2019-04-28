، لأول مرة بـ"وادي الدواسر العام".. فقْد جلد وانزلاق بـ3 جراحات نوعية ،

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نجح الفريق الطبي في مستشفى وادي الدواسر العام -بفضل من الله- في إجراء 3 عمليات جراحية نوعية تُجرى بالمستشفى لأول مرة؛ وذلك خلال أسبوع فقط.
وأوضحت "صحة الرياض"، أن العمليات تَمَثّلت في إجراء عملية طارئة لثلاثيني يعاني من فقْد جلد وانكشاف مفصل الكاحل مع كسر متهتك بالشظية اليمني؛ إثر إصابة بليغة تَعَرّض لها؛ حيث تَقَرّر حينها توجيهه لغرفة العمليات، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وحالته مستقرة.
وأضافت: "تم إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين كان يعانيان من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة؛ حيث تَكَلّلت العمليتان بالنجاح بعد إزالة الغضروف، وحالتهما مستقرة".
وأشارت "صحة الرياض" إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى، تمكّن كذلك من استئصال مرارة بالمنظار، لمريض يعاني من التهاب حَصَويّ بالمرارة، وهي من العمليات النوعية التي أجريت خلال نفس الفترة.
لأول مرة بـ"وادي الدواسر العام".. فقْد جلد وانزلاق بـ3 جراحات نوعيةخلف الدوسري الخليج 365 2019-04-28
نجح الفريق الطبي في مستشفى وادي الدواسر العام -بفضل من الله- في إجراء 3 عمليات جراحية نوعية تُجرى بالمستشفى لأول مرة؛ وذلك خلال أسبوع فقط.
وأوضحت "صحة الرياض"، أن العمليات تَمَثّلت في إجراء عملية طارئة لثلاثيني يعاني من فقْد جلد وانكشاف مفصل الكاحل مع كسر متهتك بالشظية اليمني؛ إثر إصابة بليغة تَعَرّض لها؛ حيث تَقَرّر حينها توجيهه لغرفة العمليات، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وحالته مستقرة.
وأضافت: "تم إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين كان يعانيان من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة؛ حيث تَكَلّلت العمليتان بالنجاح بعد إزالة الغضروف، وحالتهما مستقرة".
وأشارت "صحة الرياض" إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى، تمكّن كذلك من استئصال مرارة بالمنظار، لمريض يعاني من التهاب حَصَويّ بالمرارة، وهي من العمليات النوعية التي أجريت خلال نفس الفترة.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
11:52 AM
خلال أسبوع فقط.. الأولى تشمل تهتكًا والثانية والثالثة بين الفقرات القطنية
نجح الفريق الطبي في مستشفى وادي الدواسر العام -بفضل من الله- في إجراء 3 عمليات جراحية نوعية تُجرى بالمستشفى لأول مرة؛ وذلك خلال أسبوع فقط.
وأوضحت "صحة الرياض"، أن العمليات تَمَثّلت في إجراء عملية طارئة لثلاثيني يعاني من فقْد جلد وانكشاف مفصل الكاحل مع كسر متهتك بالشظية اليمني؛ إثر إصابة بليغة تَعَرّض لها؛ حيث تَقَرّر حينها توجيهه لغرفة العمليات، وقد تكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح وحالته مستقرة.
وأضافت: "تم إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين كان يعانيان من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة؛ حيث تَكَلّلت العمليتان بالنجاح بعد إزالة الغضروف، وحالتهما مستقرة".
وأشارت "صحة الرياض" إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى، تمكّن كذلك من استئصال مرارة بالمنظار، لمريض يعاني من التهاب حَصَويّ بالمرارة، وهي من العمليات النوعية التي أجريت خلال نفس الفترة.
، لأول مرة بـ"وادي الدواسر العام".. فقْد جلد وانزلاق بـ3 جراحات نوعية ،
المصدر : الخليج 365
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