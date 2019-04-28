، شاهد "معركة الماء" .. رجل أمن يقهر 4 آلاف منافس ويفوز بـ "الفاتنة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلّمه أمير جازان جائزة "الحريد" فأهداها لوالديه وزوجته وزوّار فرسان

تصوير / عبدالله النحيط

من بين 4 آلاف شاب حقّق رجل الأمن "هاني أبكر"؛ المركز الأول في مهرجان الحريد؛ بعد أن استطاع جمع (115 كلج) خلال نصف ساعة من إطلاق أمير جازان محمد بن ناصر؛ إشارة البدء أمام الضيوف والأهالي، صباح الجمعة الماضي، على شاطئ "حصيص" بجزيرة فرسان.

واخترق "أبكر"؛ البحر بسرعة فائقة حاملاً شبكة زرقاء للفوز بسمكة الحريد "فاتنة البحر" ذات الطعم اللذيذ والألوان الزاهية التي تشبه طائر الببغاء، وما هي إلا دقائق حتى خرج منتصراً من "معركة الماء"، حاملاً معه صيده الثمين، ومتوجهاً إلى لجنة التحكيم فرحاً مزهواً.

والبطل "هاني أبكر"؛ متزوج، ويبلغ من العمر 30 عاماً، وحاز خلال المشاركات الثلاث الأخيرة المركز الثاني، واستخدم خلال هذا السباق شبكة العام الماضي التي كان قد اشتراها بـ 50 ريالاً، ليحقّق فوزاً كبيراً حصد بسببه مبلغ 5000 ريال، ولم ينسَ والديه من الجائزة مهديها إياهما، إضافة إلى زوجته، وزوّار فرسان.