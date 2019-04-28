“الأرصاد”: أمطار رعدية وزخات من البرد على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، أن يستمر بهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن هذه الحالة ستشمل مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة والطائف. وأضافت أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

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