هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكبة

اضطرت طائرة سعودية للهبوط اضطراريًا في مطار القاهرة الدولي، أمس (السبت)، أثناء رحلتها من إسطنبول إلى جدة، لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لوعكة صحية مفاجأة.

وأشارت مصادر إلى أن برج المراقبة في مطار القاهرة تلقى إخطاراً من قائد الطائرة بطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكبة لوعكة صحية شديدة. وأضافت أنه تم السماح للطائرة بالهبوط، واستدعاء الحجر الصحي بالمطار لتقديم الإسعافات الأولية، حيث تم علاج الراكبة وسمح للطائرة بمعاودة الإقلاع.