استحداث شريحة خدمات رابعة لحجاج الداخل بسعر أقل

كشف رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل عبدالرحمن الحقباني، عن استحداث شريحة خدمات رابعة لحجاج الداخل في البرنامج العام لضيوف الرحمن، بسعر أقل من الشرائح الثلاث السابقة، وقريبة من سعر البرنامج المنخفض التكلفة “الاقتصادي”.

وأوضح الحقباني، وفقاً لـ “عكاظ”، أن استحداث الشريحة الرابعة هدفه توسيع مقاعد الحج ذات السعر المناسب للمواطنين والمقيمين، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أنها ستسهم في زيادة عدد المقاعد ذات التكلفة المنخفضة والمتوسطة. وبيّن أن زيادة المقاعد في هذه الشريحة السعرية الجديدة ستكون على حساب مقاعد الشرائح الأولى والثانية، لافتاً إلى أن الأسعار تجري دراستها من قبل فريق محايد من جامعة الملك عبدالعزيز، محذراً الجميع من التسجيل في خارج المسار الإلكتروني للحج، والانخداع بالحملات الوهمية.