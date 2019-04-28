كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن وجود خطة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من 29 % إلى 40 % في أواخر 2020. وأوضح الراجحي وفقاً لما أوردته “الشرق الأوسط”، أن القطاع الخاص استطاع تحقيق 32.7% من الخطة المحددة بنهاية 2018، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق 10 مبادرات كبرى. وبّين أن المشاركة الاقتصادية للمرأة زادت من 17% إلى 19.7% بنهاية 2018، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 25% بحلول 2020، ونسبة 30% بحلول 2030.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العمل: خطة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 40 % العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.