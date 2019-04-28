حقيقة وفاة الشاعر سلمان بن مرزوق بن حويد في السعودية - شاهد

أكدت مصادر عائلية، يوم الأحد، حقيقة الأنباء المتداولة حول وفاة الكاتب والشاعر سلمان بن مرزوق بن حويد في المملكة العربية السعودية.

وكتب شري حشيم مرزوق حويد العتيبي عبر تويتر: بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي سلمان بن مرزوق بن حويد رحمه الله واسكنه فسيح جنّاته وسيصلى عليه صلاة العصر في الجامع الكبير بالدوادمي إنّا لله وإناّ اليه راجعون.

بدوره، كتب محمد بن شجاع الضيط‏ : "إنَّا لله وإنا إليه راجعون، أعزي قبيلة عتيبة و أسرة ال حويد في وفاة الراويه والشاعر المغفور له بإذن الله".

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يذكر أن سلمان بن محمود بن حويد هو شاعر سعودي مشهور، وله العديد من القصائد وحصل على العديد من الجوائز المحلية.