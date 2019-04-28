بلاغ طريف.. 3 مهربين يشكون مواطنًا استولى على حصيلة الممنوعات

تحقق النيابة العامة بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة ممثلةً في مركز شرطة جرول في بلاغ طريف تقدَّم به ثلاثة مقيمين من الجنسية البرماوية، إثر ادعائهم على مواطن بسرقة 400 ألف ريال من أحد المنازل، وعدد من كراتين الدخان المهرَّب، تقدَّر قيمتها بحدود 140 ألف ريال.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنَّ الجهات الأمنية تلقت بلاغًا من مقيمين من الجنسية البرماوية يؤكدون في بلاغهم، بأنَّ مواطنًا استغلَّ وظيفته وعمله، وتمكن من احتجازهم لأكثر من نصف ساعة.

وبحسب البلاغ، فقد قام المواطن، خلال تلك المدة بإعطاء شخص من بني جنسيتهم مفاتيح سيارتهم وشقتهم، وبعد نصف ساعة أو أكثر، قام بإطلاق سراحهم بجوار أحد المستوصفات الأهلية بشارع الحج، وعقب عودتهم إلى شقتهم اكتشفوا سرقة 400 ألف ريال، واختفاء كراتين الدخان المهرَّب التي تقدَّر قيمتها بمبلغ 140 ألف ريال.

وفور إبلاغ الجهات الأمنية المختصة تم إلقاء القبض على البرماوي (الشريك) ووجد بحوزته مبالغ مالية كبيرة، كما تَمَّ إلقاء القبض على المواطن (الشريك في التهمة)، وتولى ملف التحقيق معهم مركز شرطة جرول، حيث تَمَّ إيقافهم وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص لكشف كافه تفاصيل القضية.