معتمر باكستاني يحوّل أحشاءه إلى مخزن للكبسولات المخدِّرة

أحبطت إدارة مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة حيلة معتمر باكستاني الجنسية حاول تهريب أكثر من 100 كبسولة مخدرة داخل أحشائه؛ حيث تم إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات.

وفي التفاصيل حضر معتمر باكستاني في العقد الخامس من العمر، لطوارئ مستشفى النور التخصصي، عقب قدومه من بلاده للفندق مقر سكنه، وجرى نقله للمستشفى حيث كان يشكو من ألم فظيع بالبطن.

وبعد إجراء التحاليل والإشاعات الضرورية اتضح وجود كبسولات داخل أحشائه، في منطقة الأمعاء، مما أوجب إدخاله على الفور إلى غرفة العمليات، وتمكن الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم الجراحة بالمستشفى الدكتور باسم الشريف من إجراء عملية استكشاف وفتح البطن، ليكتشف الفريق وجود كمية كبيرة من الكبسولات تزيد على 100 حبة، ويشتبه أنها مخدرات داخل الأمعاء؛ حيث قام المعتمر بتهريبها داخل أحشائه، وبفضلٍ من الله تمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياته.

وقدَّم مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني شكره وتقديره للفريق الطبي، كما تَمَّ تبليغ إدارة مكافحة المخدرات بمكة المكرمة وتسليمهم الكبسولات والحبوب التي بداخلها من أجل فحصها، كما جرى التحفظ على المعتمر حتى يتم شفاؤه ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.