بالصور.. إطلاق وإنجاز عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية بصوير

أكّد المهندس تركي بن عبد العزيز السلامة، رئيس بلدية صوير ، أنَّ مركز صوير والقرى التابعة له سوف يشهد- بعون الله- العديد من المشاريع التنموية والتطويرية، وتغييرًا في البُنى التحتية، وأنَّ البلدية تسعى إلى زيادة الموارد الاستثمارية، وتهيئة مركز صوير ليكون مركزًا للخدمات، ووجهة استثمارية وحضارية.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المهندس تركي السلامة، على عدد من المشاريع بمرافقة عددٍ من الإعلاميين.

وقال السلامة: إنَّ البلدية وبحسب توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية لراحة المواطنين والحرص على رفاهيتهم، تسعى لخدمة المواطنين في كافة المجالات، حيث سيتم قريبًا الانتهاء من عددٍ من المشاريع واستلامها من المقاولين. لافتًا إلى أنَّ عددَ المشاريع ومبادرات التحول الوطني (٢٠٣٠ ) التي يتمّ تنفيذها موزعة على أماكن متعددة؛ حيث تَمَّ إنجاز ما نسبته 70% من مشروع (حديقة شمال صوير الشمالي) والتي تأتي ضمن مبادرات التحول الوطني، وأنسنة المدن، ومكاتب الخدمات، بمساحة إجمالية تبلغ 70000 م2 ، كما سوف يتم طرح المطل بعد تأهيله للاستثمار.

وأوضح السلامة بأنَّ العمل جارٍ على نقل كراج البلدية وسكن العمالة فيها بعيدًا عن الأحياء السكنية إلى مقره الجديد مع إنشاء مستودعات مركزية بقيمة بلغت أكثر من مليوني ريال وبنسبة إنجاز بلغت 45% تقريبًا.

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وبحسب السلامة، سوف يكون هناك تأهيل وتهيئة لعددٍ من المتنزهات وحدائق الأحياء وتجهيزها بالأدوات اللازمة والألعاب الترفيهية للأطفال وأماكن الجلوس وممارسة الرياضة، منوهًا بأنَّ البلدية تقوم وحسب خطط مجدولة بحملة لمكافحة التشوُّه البصري والإصحاح البيئي بصفة مستمرة، كما يتمّ حاليًا تنفيذ مشروع الإضاءة «ترشيد» باستبدال الإنارة القديمة بأخرى حديثة وصديقة للبيئة، حيث بلغ عدد الفوانيس التي تم استبدالها 1600 فانوس.

وذكر السلامة أنَّ أهالي صوير على موعد مع افتتاح مركز صوير الحضاري الجديد مطلع العام الهجري القادم، حيث تم إنجاز 70% من المشروع والانتهاء من المراحل الرئيسية للمشروع، والذي سوف يخدم كافة الشرائح والجهات الحكومية والأهلية؛ بوقتٍ قياسي، كما يجري العمل حاليًا على إنشاء مركز خدمات بلدية في كلٍ من قريتي خوعاء وعذفاء لخدمة المواطنين فيهما، وتسهيل الإجراءات، والتعامل البلدية على المواطنين.

وفي ختام الجولة زفَّ السلامة البشرى لأهالي صوير بإنشاء أول مجمع تجاري وترفيهي «Boulevard» على مستوى منطقة الجوف، على أن يشتمل على أحد مطاعم الوجبات السريعة الشهيرة، بالإضافة إلى مقهى للمشروبات الساخنة والباردة راقي، ومجموعة من الأماكن الخدمية الترفيهية.

وثمَّن السلامة حرص ومتابعة الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز، و مقدمًا شكره وتقديره لأمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي آل محفوظ على متابعته، وتذليل كافة العقوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع.