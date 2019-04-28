السعودية اليوم / محافظ الحجرة يكرم الرعاة والمشاركين في مهرجان "ربيع الحجرة"



الباحة 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

كرم محافظ الحجرة عبدالرحمن منسي عصيدان أمس، الرعاة والداعمين والجهات الحكومية المشاركة والإعلامية المتعاونة في مهرجان ربيع الحجرة, وذلك بمقر الساحة الشعبية بالمحافظة.

وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم، عقب ذلك ألقى محافظ الحجرة كلمة استعرض من خلالها الدعم الكبير الذي تجده المحافظة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في جوانب التنمية كافة, مؤكداً فخره واعتزازه بمثل هذه المهرجانات التي تقام بالمحافظة، التي تعـد محط توجه الشباب والأسر والعوائل عامة.

بعد ذلك قدم أوبريت من كلمات وأداء الشاعر محمد قريد وبمشاركة فرقة أولاد سعدي للفنون الشعبية.

وفي ختام الحفل سلم عصيدان الدروع وشهادات التقدير لمختلف الرعاة والداعمين والجهات الحكومية المشاركة والإعلامية المتعاونة في مهرجان.

// انتهى //

11:17ت م

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