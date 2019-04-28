السعودية اليوم / نجاح 3 عمليات نوعية بمستشفى وادي الدواسر العام



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

نجح فريق طبي في مستشفى وادي الدواسر العام، في إجراء 3 عمليات جراحية خلال أسبوع فقط، حيث تعـد من العمليات النوعية التي تجري بالمستشفى لأول مرة.

وأوضحت صحة الرياض أن العمليات تمثلت في إجراء عملية طارئه لثلاثيني يعاني من فقد جلد وانكشاف مفصل الكاحل مع كسر متهتك بالشظية اليمنى، أثر إصابة بليغة تعرض لها، حيث تقرر حينها توجيهه لغرفة العمليات، وتكللت العملية بالنجاح وحالته مستقرة - ولله الحمد -.

كما تم إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين كانا يعانيان من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة، حيث تكللت العمليتان بالنجاح بعد إزالة الغضروف، وحالتيهما مستقرة.

وتمكن الفريق الطبي بالمستشفى من استئصال مراره بالمنظار، لمريض يعاني من التهاب حصوي بالمرارة، وهي من العمليات النوعية التي أجريت خلال نفس الفترة.

// انتهى //

11:13ت م

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