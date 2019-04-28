السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مناطق جازان والجوف وتبوك



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في مناطق جازان والجوف وتبوك اليوم تقديم خدماتها ، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" والموجهة لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن تواجدهم.

وفي منطقة جازان تقدم الوحدة خدماتها في شركة صلب ستيل لتقديم خدماتها للرجال , فيما تنتقل غداً لفرع شركة أرامكو لتقديم خدماتها للرجال لمدة يومين , وخصص يوم الأربعاء لمنسوبي مقر الهيئة المكية للجبيل وينبع بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية لتقديم خدماتها للرجال ولمدة يومين.

وتقدم الوحدة خدماتها في منطقة الجوف في مركز عين الحواس التابع لمحافظة القريات لتقديم خدماتها للرجال لمدة ثلاثة أيام , وفي الثانوية الثانية بقارا بسكاكا لتقديم خدماتها للنساء لمدة أربعة أيام , وفي الثانوية السابعة مقررات بالقريات لتقديم خدماتها للنساء لمدة يومين , فيما تتواجد الوحدة المتنقلة يوم الاربعاء في مركز إثراء التابع لمحافظة القريات لتقديم خدماتها للرجال لمدة يومين.

وباشرت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها بمنطقة تبوك في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز لتقديم خدماتها للنساء لمدة يومين , في حين ستقدم خدما تها لمنسوبي مؤسسة البريد السعودي يومي الأربعاء والخميس القادمين .

وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الزيارات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

يذكر أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية اختصاراً للوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.

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11:07ت م

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