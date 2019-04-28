السعودية اليوم / محافظة العيدابي تستعرض تراثها وفنونها وحياتها القديمة



العيدابي 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات معرض "فنون وتراث بلغازي الأول"، الذي شهدته محافظة العيدابي على مدى ثلاثة أيام، وذلك في مبنى المركز الحضاري بالمحافظة.

وتوافد العديد من الزوار خلال فترة المعرض متجولين على مختلف الأركان التي تنوعت لتقدم للزوار عرضًا حيًا لأنماط الحياة القديمة في المحافظة من الملابس التقليدية وأدوات الأكل والشرب والطبخ، وأدوات الصيد والزراعة، التي جسدت الحياة القديمة لأهالي بلغازي، بهدف إبراز تلك الموروثات وتعريف الأبناء بطريقة حياة الآباء والأجداد قديماً.

ولفت نظر الزوار الركن الفني لفريق أنامل بلغازي، الذي شارك فيه 32 فنانًا وفنانة في مجالات الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، حيث جسد الركن الفني من خلال صور فوتوغرافية ولوحات تشكيلية جانبًا من حياة الإنسان القديم في المحافظة واعتزازه ببيئته المحلية وكفاحه من أجل الحياة آنذاك.

كما تضمن المعرض ورشة عمل عن الخط العربي قدمها المدرب يحيى بن علي كريري للتدريب على خط النسخ والرقعة والديواني والثلث، وشرح قواعد الحروف بالميزان واتصالات الحروف والتدرج من الحرف إلى الكلمة، إلى جانب قاعدة الحرف وشكله وميزانه واتجاه سير القلم عند الكتابة.

// انتهى //

10:58ت م

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