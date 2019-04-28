

حفر الباطن 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

التقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن, محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد عبدالله آل ناجي، ورئيس ريادة الاعمال بالغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن سلمان العقيل، مناقشة دعم الهيئة لمبادرة سمو محافظ حفر الباطن لتأسيس مركز تسريع الابتكار، والهادف إلى تسريع المشروعات الابتكارية، إضافة إلى مناقشة مبادرة سواعد وطنية "مرصد التوطين"، والاستفادة من دور "منشآت" بعقد شراكة مع جامعة حفر الباطن والغرفة التجارية من خلال تقديم خدماتها للمستفيدين.

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق على عقد ورشة عمل في محافظة حفر الباطن, تهدف إلى التعريف بالدور الذي تقوم به هيئة "منشآت" وكيفية الاستفادة من خدماتها، من خلال صياغة اتفاقيات للتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة.

// انتهى //

10:55ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يلتقي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.