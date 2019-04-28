- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية.. تراجُع أرباح "سابك" الفصلية 38% والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 10:24 صباحاً - تراجعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى 3.41 مليارات ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 5.51 مليارات ريال، في الفترة المقابلة من 2018، بتراجعٍ نسبته 38.1%.
ومقارنة مع أرباح الربع السابق، ارتفعت أرباح "سابك" بنسبة 5.2%، حيث كانت 3.24 مليارات ريال (الدولار 3.75).
كما انخفضت الأرباح التشغيلية أيضاً في الربع الأول إلى 6.1 مليارات ريال مقابل 8.59 مليارات ريال، متراجعةً بنسبة 31.2%.
وقالت "سابك" في بيان نُشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنَّ تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.
جدير بالذكر أن "سابك" شركة سعودية كبيرة تتخصص في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة، والبوليمرات، والمعادن.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. تراجُع أرباح "سابك" الفصلية 38% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.