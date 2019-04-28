انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية.. تراجُع أرباح "سابك" الفصلية 38% والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 10:24 صباحاً - تراجعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى 3.41 مليارات ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 5.51 مليارات ريال، في الفترة المقابلة من 2018، بتراجعٍ نسبته 38.1%.

ومقارنة مع أرباح الربع السابق، ارتفعت أرباح "سابك" بنسبة 5.2%، حيث كانت 3.24 مليارات ريال (الدولار 3.75).

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كما انخفضت الأرباح التشغيلية أيضاً في الربع الأول إلى 6.1 مليارات ريال مقابل 8.59 مليارات ريال، متراجعةً بنسبة 31.2%.

وقالت "سابك" في بيان نُشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنَّ تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

جدير بالذكر أن "سابك" شركة سعودية كبيرة تتخصص في صناعة الكيماويات المتخصصة، والبلاستيكيات المبتكرة، والأسمدة، والبوليمرات، والمعادن.