2019-04-28

في مثل هذا اليوم.. إعدام موسوليني واحتلال أمريكا لجمهورية دومينيكا

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

شهد العالم العديد من الوقائع التي حدثت في مثل هذا اليوم، والتي أيضًا رسمت ملامح مراحل متعاقبة من التاريخ الحديث على مستوى مناطق مختلفة من العالم.

ويُخلد العالم، اليوم الموافق 28 أبريل، ذكرى العديد من الأحداث التاريخية الضخمة، والتي كانت لها تأثيرها الكبير على حياة الشعوب.

انضمام أذربيجان للاتحاد السوفيتي

في مثل هذا اليوم عام 1920، تم الإعلان عن انضمام أذربيجان للاتحاد السوفيتي، وذلك قبل أن تنفصل مجددًا في عام 1991.

مولد صدام حسين

في مثل هذا اليوم عام 1937، ولد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والذي تم إعدامه بعد غزو الولايات المتحدة للعراق.

إعدام موسوليني

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في مثل هذا اليوم عام 1945، قُتل بينيتو موسوليني على أيدي الثوار الإيطاليين مع نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وذلك رميًا بالرصاص.

غزو دومينيكا

في مثل هذا اليوم عام 1965، تحرك الجيش الأمريكي وقوات المارينز لاحتلال جمهورية دومينيكا.

استقالة ديجول

في مثل هذا اليوم عام 1969، استقال الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديجول من منصبه بعد مساهمات طويلة ومكثفة في منح العديد من الدول التي كانت تحت سيطرة فرنسا حق تقرير المصير الشهير.

تكريم أحمد زويل

في مثل هذا اليوم عام 2009، اختار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل أحمد زويل ليكون ضمن فريقه الاستشاري الخاص، تكريمًا لإسهاماته العلمية.