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2019-04-28 الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات التسجيل بالبرامج المساندة متابعات الخليج 365 - واس تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات التسجيل في البرامج التدريبية المساندة لمتدربي الكلية، وذلك ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الهادفة إلى رفع مستوى الجودة في مخرجاتها التدريبية من خلال تحسين وتطوير أداء المتدربين وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

ودعا مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق المهتمين بالتسجيل الدخول على نظام “رايات” التي تحتوي على 15 برنامجاً تدريبياً بمختلف المجالات التدريبية المختلفة، مشيراً إلى أنه يمكن للمتدرب إضافة البرنامج الذي يرغب الالتحاق به إلى منصة البلاك بورد والحضور من منزله أو أي مكان آخر، وسيمنح شهادة برنامج تدريبي معتمد يضاف إلى سيرته الذاتية.









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