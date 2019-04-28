حساب المواطن يعلق على طلب مستفيد بصرف دعم البنزين بأثر رجعي 

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في الربع الأخير من عام 2018 قام البرنامج بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حالياً في سعر البنزين.

جاء ذلك رداً من البرنامج على مستفيد طالب بالأثر الرجعي للدفعة السابقة من دعم حساب متابعات الخليج 365 لرفع سعر البنزين.

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ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال خلالها “أهلاً بك، عزيزي المستفيد، في الربع الأخير من عام 2018 قام برنامج حساب متابعات الخليج 365 بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حالياً في سعر البنزين، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أودع يوم 10 إبريل الجاري 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.