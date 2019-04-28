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2019-04-28 الجيش اليمني يأسر قياديين حوثيين في الضالع متابعات الخليج 365 - متابعة قصف الجيش اليمني مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع، ما كبدها خسائر فادحة، إضافة إلى أسر قياديين حوثيين. Advertisements ونقل موقع “سبتمبر نت” الإلكتروني، أن الجيش قصف الميليشيا في منطقة يعيس شمالي مريس، وجبل قرحة المطل على منطقة العود شمالي غرب مديرية قعطبة. وأسفر القصف عن سقوط 17 عنصراً وإصابة 15 آخرين من عناصر المليشيا الحوثية، سبعة منهم قتلوا في منطقة العود. وتمكن الجيش من أسر قياديين حوثيين حاولا التسلل إلى موقع للجيش في جبهة مريس.









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