الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي حبونا وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.