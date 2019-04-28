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هبوط اضطراري لطائرة سعودية بمطار القاهرة
متابعات الخليج 365 - القاهرة
اضطرت طائرة سعودية للهبوط اضطراريًا في مطار القاهرة الدولي، أمس السبت، أثناء رحلتها من إسطنبول إلى جدة، لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة.
وكان برج المراقبة في مطار القاهرة قد تلقى إخطاراً من قائد الطائرة بطلب الهبوط بالمطار، لتعرض راكبة لوعكة صحية شديدة.
وتم السماح للطائرة بالهبوط، واستدعاء الحجر الصحي بالمطار لتقديم الإسعافات الأولية، حيث تم علاج الراكبة وسمح للطائرة بمعاودة الإقلاع.
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