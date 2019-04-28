بلدي الرياض يناقش تمكين الشباب من العمل في المقاصف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينظم المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض اليوم ورشة عمل تجمع عددا من الجهات المختصة لمناقشة عمل النساء والشباب في المقاصف المدرسية، وذلك في مقر المجلس بالملز.

وتهدف الورشة إلى رفع جودة المقاصف المدرسية بإشراك الشباب السعودي المتميز، إضافة إلى دعمهم بإيجاد بدائل مناسبة عن العمل في بسطات الأسواق أو كباعة جائلين.

وأوضح رئيس المجلس خالد العريدي أن الورشة تضم جهات عدة تسعى إلى الوصول لتوصيات مشتركة حول تجويد الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب، ودعم الشباب والنساء في إيجاد أماكن مناسبة لعملهم الحر، سواء في مدارس البنين للشباب، أو في مدارس البنات للنساء، مشيرا إلى أن المجلس سبق له تنظيم ورشة عمل حول الباعة الجائلين لتشجيعهم على الحصول على التصاريح. وتأتي هذه الورشة استكمالا لمسعى تمكين الشباب من العمل النظامي والمنظم والمفيد، حيث يشارك فيها عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الإعلاميين المهتمين بهذا الشأن.

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جهات مشاركة في الورشة:

إدارة تعليم الرياض

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أمانة منطقة الرياض