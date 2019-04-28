إزالة مبان لصالح أعمال طريق الملك خالد في صبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة صبيا

بدأت بلدية محافظة صبيا أمس بإزالة المباني منزوعة الملكية التي جرى تعويض أصحابها والواقعة بطريق الملك خالد بصبيا بعد استكمال البلدية الإجراءات النظامية حيالها.

وأوضح رئيس البلدية سـفر الشهراني أن إدارته أزالت المباني منزوعة الملكية التي استلم أصحابها تعويضاتهم واستكملت إجراءاتها النظامية لغرض توسعة طريق الملك خالد بن عبدالعزيز وتسهيل الحركة المرورية بين أحياء المحافظة إلى السوق الداخلي عبر هذا الطريق الحيوي المهم.

وبين أن هذا العمل مستمر، مشيرا إلى أن المختصين بالبلدية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بصبيا ينفذون جولة ميدانية للوقوف على المواقع والمباني المقرر إزالتها، مطالبا المواطنين الذين سبق أن استلموا تعويضاتهم بإخلاء المواقع المنزوعة بشكل عاجل؛ لإزالتها؛ تمهيدا لتوسعة الطريق وسفلته.