إغلاق 60 مقهى مخالفا بواحة الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

أغلقت اللجنة العليا للمحافظة على واحة الأحساء من التعديات 60 مقهى مخالفا خلال جوالاتها التفتيشية على المقاهي.

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وتأتي جولات اللجنة كمرحلة أولى من أعمالها، وذلك من مبدأ الالتزام بما جاء في التوصيات الخاصة والصادرة من اللجنة بتسجيل الأحساء في منظمة التراث العالمي اليونيسكو واختيارها كعاصمة للتراث «المحافظة على الرقعة الزراعية من التعديات بالأنشطة غير الزراعية» وبتوجيه من محافظ الأحساء رئيس اللجنة الأمير بدر بن جلوي.

وأسفرت هذه الجولات الرقابية والتفتيشية عن إغلاق عدد من المواقع والنشاطات المخالفة في النطاق الزراعي للواحة التي تقف عليها اللجنة ولا يوجد لديها ترخيص نهائيا، فتغلق مباشرة ويعد المحضر بالملاحظات ويرفع للمحافظ.

يشار إلى أن أعمال اللجنة الرقابية والتفتيشية للمحافظة على الواحة الزراعية من التعديات مستمرة في أعمالها بمشاركة المحافظة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة ومكتب العمل والمؤسسة العامة للري والدفاع المدني والشرطة بالمحافظة.