تكليف 20 إماما لصلاة التراويح في 5 جوامع بالمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عددا من القرارات بتكليف 20 إماما لصلاة التراويح والقيام في أكبر خمسة جوامع بالمدينة المنورة خلال رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ، حيث جرى تكليف الوليد الشمسان، وعبدالله القرافي، وعبدالرحمن المغامسي، وعماد حافظ في جامع قباء.

كما تم تكليف محمد الأحمدي، وأيمن الرحيلي، ويوسف الجابري، وياسر المرعشي في جامع القبلتين، وتكليف يحفظ الشنقيطي، وعمر العمري، وعبدالرحمن الرحيلي، وعبدالمعطي السحيمي بجامع الخندق، فيما كلف عبدالحكيم الجابري، ومعاذ الطيب، ويوسف أيوب، وعبدالرحمن الحازمي في جامع الميقات، وفهد الحمد، ومحمد البرهجي، وبندر آل قرماد، ونشمي المرواني بجامع سيد شهداء.

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وتأتي هذه القرارات في إطار الاهتمام بهذه المساجد المهمة بما تحمله من قيمة تاريخية، والتي يرتادها كثيرون من أهالي وزوار المدينة، وتحقيقا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله وتوفير كل ما تحتاج إليه.

ونوه المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة قيس المعيقلي بالدعم والمساندة والمتابعة الحثيثة من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في كل ما يخدم بيوت الله ومنسوبيها ويسهم في الرقي في الخدمات المقدمة لرواد المساجد.

وأوضح أن هذه التكليفات لنخبة من القراء المتميزين لإمامة المصلين في المساجد الخمسة تأتي في إطار عناية الوزير بهذه المساجد التي تعد من الإرث الإسلامي، التي يرتادها زوار المدينة والأهالي بكثرة في رمضان على وجه الخصوص.