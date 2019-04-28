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كشفت مصادر أن نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، وأعدّته وزارة العدل، تضمن أن يُكلَّف قاضٍ رئيساً لكل كتابة عدل؛ للإشراف على تطبيق النظام وضمان سلامته.
وبيّنت أن النظام تضمن استمرار العمل برخص الموثّقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهائها ثم تجدّد وفقاً لأحكامه.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته المعتادة، الأسبوع الماضي، على مشروع نظام التوثيق الذي أعدّته وزارة العدل.
بعد موافقة "الشورى" .. توجيه باستمرار العمل برخص الموثّقين ومأذوني الأنكحةفهد كاملي الخليج 365 2019-04-28
كشفت مصادر أن نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، وأعدّته وزارة العدل، تضمن أن يُكلَّف قاضٍ رئيساً لكل كتابة عدل؛ للإشراف على تطبيق النظام وضمان سلامته.
وبيّنت أن النظام تضمن استمرار العمل برخص الموثّقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهائها ثم تجدّد وفقاً لأحكامه.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته المعتادة، الأسبوع الماضي، على مشروع نظام التوثيق الذي أعدّته وزارة العدل.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
10:17 AM
يُكلَّف قاضٍ رئيساً لكل كتابة عدل للإشراف على تطبيقه وضمان سلامته
كشفت مصادر أن نظام التوثيق الذي وافق عليه مجلس الشورى، الأسبوع الماضي، وأعدّته وزارة العدل، تضمن أن يُكلَّف قاضٍ رئيساً لكل كتابة عدل؛ للإشراف على تطبيق النظام وضمان سلامته.
وبيّنت أن النظام تضمن استمرار العمل برخص الموثّقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل هذا النظام حتى انتهائها ثم تجدّد وفقاً لأحكامه.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته المعتادة، الأسبوع الماضي، على مشروع نظام التوثيق الذي أعدّته وزارة العدل.
، بعد موافقة "الشورى" .. توجيه باستمرار العمل برخص الموثّقين ومأذوني الأنكحة ،
المصدر : الخليج 365
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