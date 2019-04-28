السعودية اليوم / تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي الروسي "جلوناس" عن موعده المحدد



موسكو 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية اليوم الأحد، بأنه تم تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي للملاحة "جلوناس- أم"، من قاعدة بليستسك الفضائية، الذي كان من المقرر إطلاقه في 13 مايو، إلى 27 من نفس الشهر المقبل، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم. ولم يحدد المصدر سبب تأجيل الإطلاق المحتمل، لكنه ذكر أنه لا توجد أي ملاحظات على مركبة الإطلاق "سويوز1.2-بي" والقمر الاصطناعي "جلوناس- أم".

يذكر أن نظام "جلوناس" هو نظام ملاحة عالمي مجهز بالأقمار الاصطناعية، تديره وكالة الفضاء الحكومية الروسية، وهو نظام نظير لنظام "جي بي إس" الأمريكي للملاحة. وكان قد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للمنظومة في عام 1982.

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