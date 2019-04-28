2019-04-28

إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

متابعات الخليج 365 - متابعة

هدد وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بأن بلاده تفكر جدياً في الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية .

وقال ظريف خلال تصريحات قبيل زيارته المرتقبة لكوريا الشمالية اليوم الأحد، إن ذلك يعتبر أحد الخيارات العديدة أمام طهران بعد تشديد أمريكا للعقوبات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في 22 إبريل الجاري، إلغاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية الممنوحة لخمس دول عند شرائها النفط الإيراني بدءاً من الشهر المقبل.

وأعلن البيت الأبيض أن الإعفاءات من أثر العقوبات المفروضة على إيران والممنوحة لتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لن يتم تجديدها عندما تنتهي صلاحيتها في 2 مايو.

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ويهدف هذا القرار إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وحرمان إيران من مصدر دخلها الرئيسي.

وكان ترامب أعاد فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني.

وبموجب الاتفاق النووي الذي وُقع مع 6 دول كبرى عام 2015، وافقت إيران على الحد من أنشطتها النووية والسماح للمفتشين الدوليين بمراقبة وتفتيش مفاعلاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وأدت العقوبات إلى تدهور اقتصاد إيران، وانخفاض قيمة عملتها إلى مستويات متدنية، وارتفاع معدل التضخم السنوي بمقدار أربعة أضعاف.

كما أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في إيران وخروج المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء البلاد.