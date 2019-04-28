نادي الباحة الأدبي: الملتقى المسرحي الأول سيكون الأضخم في تاريخ المسرح السعودي

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الباحة

ترأس حسن بن محمد الزهراني، رئيس نادي الباحة الأدبي، الاجتماع التحضيري لملتقى نادي الباحة المسرحي الأول بحضور عدد من المهتمين بالشأن المسرحي في منطقة الباحة وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالنادي، وناقش الاجتماع هوية الملتقى ومحاوره والذي من المنتظر أن يكون الأضخم في تاريخ المسرح السعودي من حيث تنوعه.

وأعلن رئيس النادي أن الملتقى سيشمل عروضاً مسرحية من مختلف مدارس المسرح (مسرح الطفل، مسرح المونودراما والمسرح التجريبي) إضافة إلى الندوات الفكرية التي ستناقش عناوين مختلفة منها تاريخ المسرح السعودي ومستقبل المسرح محليا وعالمياً، إضافة إلى عدد من العناوين ذات العلاقة بالشأن المسرحي والتي تهتم بالممارسة المسرحية ويشارك فيها عدد من المتحدثين من المهتمين والأكاديميين.

وأشار إلى أن الملتقى سيقيم على هامش الفعاليات عدداً من الورش المسرحية المتخصصة في المجال المسرحي مثل الإخراج والكتابة المسرحية والأداء التمثيلي فضلاً عن الجلسات النقدية التي تعقب العرض.

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وأضاف (الزهراني) أن تكريم الرواد سيكون أحد اهتمامات النادي عرفاناً بدورهم في إثراء الحراك المسرحي، مشيراً إلى أن الملتقى سيستضيف معرضاً عن تاريخ المسرح السعودي بهدف إلقاء الضوء على المنجز المسرحي المحلي والتعريف به.

وعن الموعد المقترح قال إنه سيقام خلال شهر المحرم ١٤٤١ هجرية وعلى مدار ٣ أيام وبرعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود وسمو وزير الثقافة.

وختم الزهراني تصريحه بالقول: “إن نادي الباحة الأدبي يكمل بهذا الملتقى منظومة الملتقيات التي دأب على إقامتها في مختلف المجالات والتي بدأت بملتقى الرواية ثم الشعر والقصة القصيرة ثم المسرح”.

وأشار إلى أن هذا التوجه نحو المسرح من قبل النادي الأدبي بالباحة يأتي متماشياً مع توجهات الوزارة نحو الاهتمام بالمسرح حيث أعلن سمو وزير الثقافة في تغريدة له بمناسبة يوم المسرح العالمي عزم الوزارة على دعم المسرح وتعزيز حضوره محليا وعالمياً ليأتي الملتقى منضوياً تحت هذا التوجه حيث سيكون شعاره (نحتفي بالمسرح.. ونعزز حضوره).