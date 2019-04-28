البحرين تستدعي القائم بأعمال السفير العراقي بالإنابة

2019-04-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

استدعت وزارة الخارجية البحرينية القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة بالإنابة، وسلّمته مذكرة احتجاج على البيان الصادر من مقتدى الصدر الذي اعتبرته إساءة لمملكة البحرين وتدخلاً سافراً في شؤونها وخرقاً لمواثيق الدولية.

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وأكدت الوزارة أن بيان الصدر يسيء للعلاقة بين البلدين، وأن الحكومة العراقية تتحمل نتيجة لذلك مسؤولية أي تدهور أو تراجع للعلاقات بين البلدين، كما تتحمل مسؤولية السماح لتلك الأصوات غير المسؤولة في إثارة الفتنة وهدم وتهديد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.

ونوه وكيل وزارة الخارجية البحرينية السفير وحيد سيار، إلى أن البحرين لا يمكن أن تقبل أو تسمح بأي شكل من أشكال الإساءة أو التدخل في شؤونها من قِبل أي شخص أو أي جهة أياً كانت، وستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتها واستقلالها.

وطالب سيار بالتدخل الفوري لوقف مثل هذه البيانات والتصريحات المعادية للبحرين وغير المسؤولة، سواء كانت من مسؤولين أو من أي جهة عراقية.