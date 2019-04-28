شكرا لقرائتكم عيار 21 يسجل 135.58 ريال.. هنا أسعار الذهب اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-28 عيار 21 يسجل 135.58 ريال.. هنا أسعار الذهب اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض سجلت أسعار الذهب، اليوم الأحد، 154.95 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 142.04 ريال. Advertisements أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 135.58 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 116.21 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 90.39 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 77.47 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,819 ريالًا، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,085 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 154,950 ريالًا.









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