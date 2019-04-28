السعودية: خطة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل العام المقبل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن وجود خطة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من 29 % إلى 40 % في أواخر 2020.

وأوضح الراجحي أن القطاع الخاص استطاع تحقيق 32.7% من الخطة المحددة بنهاية 2018، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال إطلاق 10 مبادرات كبرى.

وبّين أن المشاركة الاقتصادية للمرأة زادت من 17% إلى 19.7% بنهاية 2018، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 25% بحلول 2020، ونسبة 30% بحلول 2030.