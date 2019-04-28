الان تتابع وثيقة: المراكز العربية السعودية تستهدف جمع نحو 836 مليون دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أظهرت وثيقة طرح عام أولي صدرت اليوم الأحد أن شركة المراكز العربية المملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية تخطط لجمع ما يصل إلى 836 مليون دولار من طرح عام أولي.
وكشفت الوثيقة أن الشركة تخطط لبيع 95 مليون سهم بسعر 26 ريالا إلى 33 ريالا للسهم، مما يعني أن رأس المال السوقي يتراوح ما بين 12.4 مليار ريال و 15.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار و4.2 مليار دولار) عند الإدراج.
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