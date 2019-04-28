بالصور.. الدفاع المدني يتدخل لمنع كارثة بأحد أسواق المخواة

جدة - عمرو شويل المخواة - الخليج 365 - عايض ال ركبان:

سيطرت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالمخواة على حريق شب في محل خردوات ومواد بلاستيكية .وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد صرح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحه العقيد جمعان بن دايس الغامدي بقوله :

تابع مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة اللواء علي بن خضران المنتشري حادث الحريق الذي وقع في تمام الساعه 20.41 بمحافظة المخواه ووجه بتطبيق خطة الاسناد.

وقال في تصريحاته: وردنا بلاغ يفيد عن وجود حريق داخل محل تجاري بمحافظة المخواه وعلى الفور تم تحريك فرق الاطفاء والانقاذ والسلامه من ادارة المخواه للموقع.

وتابع: عند وصول الفرق الميدانيه اتضح وجود حريق في محل خردوات وادوات منزليه تقدر مساحته 30 في 50 متر تقريبا يقع اسفل عماره مكونه من 3 ادوار.

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وعليه فقد تم استخدام الكاميرا الحراريه لتحديد مصدر الحريق واقتحام الموقع من قبل فريق الكمامات وباشرت الفرق اخماد الحريق و تم دعم الموقف بفرقه من مركز الجوه وفرقه من ادارة غامد الزناد وفرقه من ادارة قلوه و وفرقه من ادارة الباحه.

وتم تحديد موقع الحريق في الجزء الخلفي من السوق مع وجود اصابه واحده باختناق حدثت قبل وصول الفرق وتقديم الاسعافات الاوليه لأحد الجنسيات الآسيويه ونقله للمستشفى وتم ولله الحمد احتواء الحريق والحد من انتشاره في مساحه تقدر بحوالي 3 متر في 5 متر تقريباً بارتفاع 5 متر واشتعال الحريق في المعروضات البلاستيكيه والسقف المستعار اعلى المساحه المحترقه مع تضرر كامل اجزاء المحل بالاسوداد الكربوني.

وبرغم وجود كثافة ادخنه في الموقع الا انه تم السيطره على الحريق في وقت قياسي ولله الحمد والحد من انتشاره في باقي اجزاء السوق.

ولا تزال اجراءات التحقيق جاريه لمعرفة ملابسات الحادث ومقدار الخسائر الماديه علماً بأن الحريق وقع خلال فترة أداء صلاة العشاء والدفاع المدني يهيب بجميع الاخوه المستثمرين إلى التأكد من سلامة التمديدات الكهربائيه وعدم زيادة الاحمال حفاظاً على سلامة الارواح والممتلكات متمنين للجميع السلامه الدائمه.