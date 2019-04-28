، "مرور ينبع" يصادر 460 دراجة نارية مخالفة ويُحوّلها إلى قِطَع مكبوسة ،

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حوّلت شعبة مرور محافظة ينبع، 460 دراجة نارية مخالفة إلى قِطَع حديدية مكبوسة؛ لضمان عدم استخدامها مرة أخرى بطرق غير نظامية "وفق نص المادة التاسعة والسبعين من نظام المرور"، بعد مخالفاتها في كورنيش وشرم المحافظة، إضافة لما تُسَبّبه من إزعاج وخطر على مرتادي ومتنزهي الكورنيش وشرم المحافظة.
وتفصيلًا، أسفرت الحملة على قائدي الدراجات النارية؛ لما فيها من المخاطر وعرقلة السير بشرم وكورنيش المحافظة، عن ضبط الدراجات النارية المخالفة، بعد أن أصبحت تُشَكّل ظاهرة مزعجة لسوء استخدام أصحابها وكثرة الحوادث المفجعة داخل منتزهات كورنيش ينبع، إضافة إلى تشغيل سائقي الدبابات للأغاني بصوت مرتفع، وعدم التزامهم بالأنظمة بهذا الشأن.
وأكدت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، استمرار الحملة ومصادرة كل دراجة يتم ضبطها للقضاء على هذه الظواهر السلبية والتي أصبحت تشكّل هاجسًا للقاطنين والزوار على حد سواء.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن ظاهرة الدبابات النارية المخالفة؛ حيث تَلَقّت شكاوى من المتنزهين تُفيد بانزعاجهم من هذه الدبابات النارية في ظل ارتفاع أصواتها؛ ناهيك عن تشغيل سائقي الدبابات للأغاني بصوت مرتفع خصوصًا على المسطحات الخضراء وبين تجمعات المصطافين والزوار على الكورنيش.
"مرور ينبع" يصادر 460 دراجة نارية مخالفة ويُحوّلها إلى قِطَع مكبوسةماجد الرفاعي الخليج 365 2019-04-28
حوّلت شعبة مرور محافظة ينبع، 460 دراجة نارية مخالفة إلى قِطَع حديدية مكبوسة؛ لضمان عدم استخدامها مرة أخرى بطرق غير نظامية "وفق نص المادة التاسعة والسبعين من نظام المرور"، بعد مخالفاتها في كورنيش وشرم المحافظة، إضافة لما تُسَبّبه من إزعاج وخطر على مرتادي ومتنزهي الكورنيش وشرم المحافظة.
وتفصيلًا، أسفرت الحملة على قائدي الدراجات النارية؛ لما فيها من المخاطر وعرقلة السير بشرم وكورنيش المحافظة، عن ضبط الدراجات النارية المخالفة، بعد أن أصبحت تُشَكّل ظاهرة مزعجة لسوء استخدام أصحابها وكثرة الحوادث المفجعة داخل منتزهات كورنيش ينبع، إضافة إلى تشغيل سائقي الدبابات للأغاني بصوت مرتفع، وعدم التزامهم بالأنظمة بهذا الشأن.
وأكدت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، استمرار الحملة ومصادرة كل دراجة يتم ضبطها للقضاء على هذه الظواهر السلبية والتي أصبحت تشكّل هاجسًا للقاطنين والزوار على حد سواء.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن ظاهرة الدبابات النارية المخالفة؛ حيث تَلَقّت شكاوى من المتنزهين تُفيد بانزعاجهم من هذه الدبابات النارية في ظل ارتفاع أصواتها؛ ناهيك عن تشغيل سائقي الدبابات للأغاني بصوت مرتفع خصوصًا على المسطحات الخضراء وبين تجمعات المصطافين والزوار على الكورنيش.
28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440
08:55 AM
لضمان عدم استخدامها مرة أخرى بطرق غير نظامية تزعج المتنزهين
حوّلت شعبة مرور محافظة ينبع، 460 دراجة نارية مخالفة إلى قِطَع حديدية مكبوسة؛ لضمان عدم استخدامها مرة أخرى بطرق غير نظامية "وفق نص المادة التاسعة والسبعين من نظام المرور"، بعد مخالفاتها في كورنيش وشرم المحافظة، إضافة لما تُسَبّبه من إزعاج وخطر على مرتادي ومتنزهي الكورنيش وشرم المحافظة.
وتفصيلًا، أسفرت الحملة على قائدي الدراجات النارية؛ لما فيها من المخاطر وعرقلة السير بشرم وكورنيش المحافظة، عن ضبط الدراجات النارية المخالفة، بعد أن أصبحت تُشَكّل ظاهرة مزعجة لسوء استخدام أصحابها وكثرة الحوادث المفجعة داخل منتزهات كورنيش ينبع، إضافة إلى تشغيل سائقي الدبابات للأغاني بصوت مرتفع، وعدم التزامهم بالأنظمة بهذا الشأن.
وأكدت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع، استمرار الحملة ومصادرة كل دراجة يتم ضبطها للقضاء على هذه الظواهر السلبية والتي أصبحت تشكّل هاجسًا للقاطنين والزوار على حد سواء.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت تقريرًا عن ظاهرة الدبابات النارية المخالفة؛ حيث تَلَقّت شكاوى من المتنزهين تُفيد بانزعاجهم من هذه الدبابات النارية في ظل ارتفاع أصواتها؛ ناهيك عن تشغيل سائقي الدبابات للأغاني بصوت مرتفع خصوصًا على المسطحات الخضراء وبين تجمعات المصطافين والزوار على الكورنيش.
، "مرور ينبع" يصادر 460 دراجة نارية مخالفة ويُحوّلها إلى قِطَع مكبوسة ،
المصدر : الخليج 365
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