، أعادت فاجعة الطفل المصعوق للواجهة .. "طيبة الاسم" تغضب متنزهي عقيق ،

محمد بن مسعود - الدمام - فشل في إعادة الثقة مع بداية الصيف وتأكيدات رسمية بالصيانة وفتح المجاورة

مع أمطار أمس الأول التي شهدتها محافظة العقيق بمنطقة الباحة، فشلت حديقة طيبة الاسم في مصالحة المتنزهين وإعادة الثقة إليهم بعد تجمع المياه بداخلها وفصل التيار الكهربي عن الحديقة، في موقفٍ أعاد إلى الأذهان فاجعة وفاة طفل داخل الحديقة صعقاً كهربائياً قبل أكثر من عامين والذي أُغلقت معه الحديقة فترة قصيرة ثم عادت لاستقبال المتنزهين، فيما قررت البلدية إغلاقها جزئياً خلال الفترة القادمة لغرض الصيانة والتحسين؛ بينما يؤكد الأهالي أنه يُفترض أن الصيانة الأولى كانت شاملة ويُفترض كذلك أنها لا تزال بذات الجودة ولا يستدعي إغلاقها الآن لذات الغرض؛ لاسيما والتوقعات بموسمٍ ممطر خلال الفترة القادمة.

وقال الأهالي لـ "الخليج 365": "الحديقة تفتقر لتصريف مياه الأمطار التي تتسبب في انقطاع التيار الكهربي عند الهطولات ويتردد صيانتها الفترة الحالية؛ وذلك يعيدنا إلى فاجعة ما حدث للطفل من صعق كهربائي قبل ما يزيد على سنتين في الحديقة ذاتها ويبعث المخاوف من تكرارها والتي يفترض كأقل تقدير صيانتها منذ وقتها والاعتناء بجوانب السلامة والتصريف بعد الحادثة؛ إلا أنه حتى الآن لم يتم ذلك، كما أن السفلتة غائبة عن المواقف".

وأضافوا: "هذه الحديقة ضمن أهم المتنفسات السياحية في المحافظة التي نسعى لاصطحاب أطفالنا إليها ولكن نخشى الإهمال القاتل والعودة إلى منازلنا وقد نقص من أفراد الأسرة واحداً".

وطالب الأهالي بفتح تحقيق في الإهمال لمنع وضع ضحية قرباناً كل عام أو عامين لتتم الصيانة، متسائلين هل هذا هو الوقت المناسب للصيانة وموسم الصيف قد بدأ في المنطقة الذي معه يكون المتنزهون في الحديقة والمنطقة عموماً؟

"الخليج 365" عرضت التساؤل على محافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي؛ الذي قال: "هذه الحديقة مهمة جداً وهي من أهم المواقع الترفيهية في المحافظة، وحسب توجيهات ومتابعة أمير المنطقة نسعى جاهدين إلى رفع جاهزية جميع المواقع والأماكن لاستقبال الزوّار والمصطافين ووضع تلك الأماكن والمواقع في نسخ تجميلية وجمالية؛ ولذلك تهتم بلدية العقيق مشكورة بتزيين وتجميل حديقة طيبة الاسم؛ حيث تتم عملية صيانة للحديقة بالكامل، بما فيها معالجة المواقع التي لم تستكمل سابقاً بانتظار الاعتمادات المالية، وسيبدأ التنفيذ قريباً إن شاء الله".

وأضاف: "فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، فيتم فصل التيار احترازياً عند هطول الأمطار حفاظاً على سلامة المتنزهين، وذلك حتى تكتمل أعمال الصيانة التي تشمل المواقف الخارجية، وسيكون الإغلاق جزئياً، وستفتتح أعمال التطوير في الحديقة المجاورة قبل العيد إن شاء الله لتستوعب المتنزهين ريثما تنتهي أعمال الصيانة".

وبين رئيس بلدية العقيق المكلف مفلح عشق: "توجد عملية صيانة للحديقة بالكامل، بما فيها معالجة المواقع التي لم تستكمل سابقاً بانتظار الاعتمادات المالية، وسيبدأ التنفيذ قريبا إن شاء الله".

وأكّد "عشق"؛ كلمات المحافظ، وقال: "فيما يتعلق بانقطاع الكهرباء، يتم فصل التيار احترازياً عند هطول الأمطار حفاظاً على سلامة المتنزهين، وذلك حتى تكتمل أعمال الصيانة التي تشمل المواقف الخارجية، وسيكون الإغلاق جزئياً، وستفتتح أعمال التطوير في الحديقة المجاورة قبل العيد إن شاء الله؛ لتستوعب المتنزهين ريثما تنتهي أعمال الصيانة".