، اليوم والليلة.. هطولات وغبار يتوقعهما "الحصيني" على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - متفاوتة وحبات برد على أجزاء ورياح نشطة.. وتقرير "الأرصاد" يتزامن

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطولَ أمطار متفاوتة، اليوم وليلة غد الاثنين، على عدة مناطق تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الأحد وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، وحبات برد على أجزاء من مناطق: (المدينة، والرياض، والقصيم، وحائل، ونجران، وشرق الباحة، وعسير، والطائف، والصمان، والكويت) مع رياح نشطة مثيرة للغبار".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الرياض، القصيم والشرقية، كذلك على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة الطائف)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف الحدود الشمالية.