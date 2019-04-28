، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الرياض والقصيم والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - سماء غائمة جزئياً على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق: الرياض، القصيم، والشرقية، كذلك على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، والطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.