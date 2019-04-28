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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالي اليابان

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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، محافظة هوكايدو الواقعة شمالي اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بُعد 31كم من مدينة أوراكاوا.

ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالي اليابان

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-04-28

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، محافظة هوكايدو الواقعة شمالي اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بُعد 31كم من مدينة أوراكاوا.

ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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28 إبريل 2019 - 23 شعبان 1440

08:18 AM

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، محافظة هوكايدو الواقعة شمالي اليابان.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن الزلزال وقع على بُعد 31كم من مدينة أوراكاوا.

ولم تَرِد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

، زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمالي اليابان ،
المصدر : الخليج 365

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