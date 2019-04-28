ثقافي / وقف تعظيم الوحيين ينظم دورة "الصفحات المتخصصة في الصحافة الورقية"



المدينة المنورة 23 شعبان 1440هـ الموافق 28 إبريل 2019م واس

ينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي الأربعاء المقبل, دورة بعنوان "الصفحات المتخصصة في الصحافة الورقية .. السيناريو البديل في المنافسة الإعلامية" مخصصة للنساء, تقدمها أستاذ الاتصال والإعلام المساعد بجامعة طيبة الدكتورة الشيماء محمد حمادي.

وتأتي الدورة التي تعقد بمقر هيئة تطوير المدينة المنورة, ضمن سلسلة دورات منظومة بناء وتطوير الذات للمشروع التدريبي اكتساب الذي ينفذه الوقف.

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07:20ت م

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