هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على الرياض والقصيم

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الرياض والقصيم والشرقية كذلك على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة والطائف في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.