تزايد الإقبال على السيارات الأقل استهلاكا للوقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

في حين تزايد الإقبال محليا على السيارات الصغيرة الأقل استهلاكا للبنزين، لم يظهر أثر السماح بقيادة النساء للسيارات في انتعاش شراء المركبات، إذ إن كثيرات ممن بدأن في القيادة لديهن سيارات من قبل، واكتفين بالاستغناء عن السائق، حسبما أكده لـ «مكة» مسؤول في لجنة وكلاء السيارات.

في المقابل شهد سوق وسائل النقل المستوردة تراجعا واضحا بالنظر للعدد المستورد منها بين عامي 2014 و2018، وكان الأكثر تراجعا من حيث النسبة استيراد التراكتورات بنسبة 87%، يليه سيارات النقل بنسبة تراجع في الاستيراد بلغت 76%، ومن ثم الأتوبيسات بتراجع 73%، والدراجات النارية بـ61%، وكانت الأقل تراجعا مقارنة ببقية وسائل النقل السيارات الصغيرة «بكس» جيب بـ48%، وذلك بحسب إحصاءات حديثة للهيئة العامة للإحصاء.

في هذا الصدد قال رئيس لجنة وكلاء السيارات للصحيفة، فيصل أبوشوشة، إن سوق السيارات شهد تراجعا يفوق 60% عموما، وذلك لعوامل عدة، غير أن عام 2019 شهد تحسنا فارتفع عدد السيارات المستوردة في الأشهر الأولى منه مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018.

ونوه إلى أن الإقبال أكبر على السيارات الصغيرة ذات الاستهلاك القليل من البنزين، حيث أسهمت التوعية في هذا المجال ورفع الدعم جزئيا عن أسعار المحروقات في تقليل الإقبال على السيارات ذات الاستهلاك العالي.

وسائل النقل المستوردة بين 2014 و2018

سيارات صغيرة، بكس (جيب)

7‪53,890- 2014

8‪39,2‪39- 2015

6‪18,3‪82-2016

4‪75,7‪22- 2017

3‪87,2‪21 - 2018

جرارات (تراتكتورات)

6‪,731

5‪,720

3‪,595

1‪,630

9‪17

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أتوبيس

3‪0,1‪65

2‪4,4‪31

1‪1,839

1‪0,5‪02

8‪,1‪69

سيارات نقل

1‪86,0‪80

2‪05,553

1‪52,419

6‪7,2‪47

4‪4,4‪64

دراجات نارية

9‪9,7‪02

1‪94,4‪12

1‪09,3‪86

5‪7,8‪92

3‪8,8‪76

المصدر/ الهيئة العامة للإحصاء