7 شروط لمتطلبات إعانة بدائل حليب الأم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء سبعة اشتراطات بناء على طلب المستورد لإصدار شهادة مطابقة لمتطلبات صرف إعانة بدائل حليب الأم، المستوردة والمنتجة محليا المخصصة للفئة العمرية من الولادة حتى عمر سنة فقط، والمجازة بإذن الفسح من قبل الهيئة وتمتاز بمحتوى لا تقل نسبة بروتين الحليب فيه عن 11%، ولا تقل نسبة دهن الحليب عن 8% وتكون خالية من النكهات المضافة.

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وعلمت «مكة» أن الهيئة وضعت شروطا تضمنت أن يكون لدى المستورد منشأة غذائية مسجلة في النظام الالكتروني لتسجيل المنشآت الغذائية لدى الهيئة، وأن تكون حالة تسجيل منتجات بدائل حليب الأم التي يطلب لها صرف شهادة لأغراض الإعانة مسجلة في النظام الالكتروني لتسجيل المنتجات لدى الهيئة، وأن تكون مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة ذات العلاقة، وأن يثبت بالفحص المخبري أن محتوى المنتجات لا تقل نسبة بروتين الحليب عن 11%، ولا تقل نسبة دهن الحليب فيه عن 8%.

وبينت المعلومات بأن الاشتراطات شملت خلو المنتجات من النكهات المضافة، وأن تكون المنتجات من الأصناف المخصصة للفئة العمرية من عمر الولادة إلى عمر سنة فقط، ومستوفية للمتطلبات، وأن يتقدم المستورد لفرع الهيئة بمنطقة وصول الإرسالية بطلب منحه شهادة مطابقة لصرف إعانة بدائل حليب الأم مع شيك مصدق برسوم الفحص المخبري للمختبر الخاص لإخضاعها لتقدير نسبة البروتين وتقدير نسبة دهن الحليب.

شروط إصدار شهادة مطابقة صرف إعانة بدائل حليب الأم: