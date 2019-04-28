الأرصاد تنبه سكان الرياض من طقس الساعات المقبلة

وجّه جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا مبكرًا لأهالي منطقة الرياض، محذرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بنشاط الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، بما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية، على «تويتر»، إن (الدوادمي، عفيف، حريملاء، شقراء، المزاحمية، حوطة بني تميم، الخرج، الرياض، الزلفى، المجمعة، حوطة سدير، الأفلاج، والأجزاء المجاورة لها، قد تمتد إلى وادي الدواسر، والسليل)، تتأثر في العاشرة من مساء السبت، وحتى السادسة من صباح الأحد، بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة.

وحذرت الأرصاد، من حالة عدم الاستقرار، التي تؤثر على أجواء المملكة، مشيرة إلى أن الهيئة ما زالت تشير في توقعاتها أنه في مثل هذه الأيام من فصل الربيع تتأثر مجمل مناطق المملكة بتقلبات جوية؛ بسبب مرور جبهات هوائية متسعة لنطاق قد تغطي دول بكاملها، وهو م يحدث للمملكة، عندما تلتقي كتل هوائية مدارية وشبه مدارية تغطي أجواء البلاد بالكامل.

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ولفتت الهيئة إلى أنه يلاحظ ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية والرادارات لأجواء المملكة خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق بالمملكة، مصحوبة بحبات برد ورياح نشطة، بدأت الجمعة وتستمر لعدة أيام، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية الممطرة تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ثم القصيم فالرياض ثم الشرقية، حتى الباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات الشمالية.

وأضاف أن موطن القوة والسيول المتوقعة سيكون على عسير، وما بين حائل والقصيم وتربة الطائف ومهد الذهب وما جاورها، مشيرًا إلى حدوث صواعق وحبات برد ورياح.