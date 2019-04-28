السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 23 شعبان 1440 هـ الموافق 28 إبريل 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الرياض ، القصيم والشرقية كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة والطائف، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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