استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب برقم الإقامة أو الحدود “موقع بوابة أبشر” خدمة الاستعلام...

استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب وافد برقم الإقامة أو الهوية عبر بوابة أبشر ووزارة العمل، حيث تقدم وزارة العمل السعودية خدمة للمواطنين للبحث والاستعلام عن بلاغ وافد هارب عبر الخدمات الإلكترونية بالإضافة إلى غيرها من الخدمات المقدمة للمواطن والوافد، وتتيح وزارة العمل الكثير من الخدمات مكتب العمل منها الاستعلام عن الموظف الوافد بكل يسر.

ونستعرض معكم عن الطريقة الصحيحة للاستعلام عن بلاغ وافد هارب أو عمل بلاغ هروب من خلال رقم الإقامة أو الهوية ومعرفة حال الوافد ، حيث أنه من خلالها يمكن للمواطن معرفة ما إذا الوافد هارب أو أنه يقيم بطريقة غير قانونية في البلاد، أم لا كما تمكن الخدمة من معرفة الأشخاص الذين دخلوا للبلاد بتأشيرة زيارة ولم يغادروها بعد انتهاء التأشيرة ،كما يمكن أن يتعرف من خلالها الوافد إن كانت مدة إقامته منتهية في المملكة أم لا برقم الاقامة التي يحملها.

استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب برقم الإقامة

والآن نقدم طريقة الاستعلام عن بلاغ هروب وافد من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل من خلال الخطوات التالية :

– قبل البدء يجدر معرفة أرقام الإقامة او الهوية أو جواز السفر التي يحملها الوافد.

– يرجى الدخول على موقع وزارة العمل الخدمات الإلكترونية من هنـــا.

– بعد انتهاء من كتابة البيانات مثل رقم الجواز أو الإقامة وجنسية الوافد في الخانات المخصصة لها ،ومن ثم كتابة رمز التحقق وأخيراً الضغط على مربع البحث.

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– بعد ذلك تظهر كافة بيانات الوافد المطلوب وتتمثل المعلومات فيما يلي:

رقم الوافد – اسم الوافد رباعياً – تقييم المنشأة التي يعمل بها الوافد حسب حالتها في وزارة العمل السعودية.

حالة الوافد إن كان على رأس العمل أم تم الاستغناء عنه – وأخيراً ترخيص المنشأة إن كانت سارية أم تحتاج لتجديد.

أو يمكن الاستعلام عن طريقة الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل ،ومن ثم اختيار خدمة الاستعلام عن وافد هارب.

بعد الدخول على الرابط المطلوب، يتم وضع رقم الإقامة، ثم الضغط على زر البحث لتظهر حالة الوافد المراد معرفة حالته وبعد ذلك تنتهي عملية الاستعلام عن وافد.

استعلام عن موظف وافد

والجدير بالذكر أن بوابة أبشر والبوابة الموحدة لوزارة العمل تضم مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية بخلاف استعلام عن موظف وافد, استعلام عن وافد هارب وبلاغ هروب برقم الإقامة أو الهوية، كما تُعلن عن أخبار جديدة فيما يخص الوافدين في المملكة العربية السعودية سنتابع معكم كل هذا من خلال تقارير متتالية.