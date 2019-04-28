وزارة الدفاع: بدء قبول الخريجين على وظيفة «ضابط».. التفاصيل كاملةً والرابط

:



.

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة باللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول لهذا العام 1440هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية كـ (ضباط).

التخصصات المطلوبة:

التخصصات الهندسية (هندسة كهربائية – هندسة إلكترونيات – هندسة اتصالات – هندسة ميكانيكية – هندسة مساحة – هندسة معمارية – هندسة مدنية – هندسة طيران – هندسة صناعية – هندسة كيميائية – أرصاد جوية – فيزياء – تقنية كهربائية – تقنية ميكانيكية – تقنية إلكترونية – تقنية قوة تحكم – جيوماتكس – هندسة طرق – علوم الفضاء – هندسة بيئية).

تخصصات الحاسب الآلي (تقنية حاسب آلي – تقنية شبكات – أمن المعلومات السبراني – هندسة شبكات – هندسة حاسب آلي – هندسة برمجيات – بحوت وعمليات – علوم حاسب آلي – نظم معلومات – برمجة حاسب آلي – إحصاء – رياضيات – محلل نظم حاسب آلي – أمن الاتصالات – تقنية معلومات – هندسة نظم).

التخصصات الإدارية (ترجمة إنجليزي – لغة فرنسية – إدارة مالية – إعلام – موارد بشرية – قانون دولي – إدارة مشاريع – إدارة أعمال – لغة صينية – لغة عبرية – تربية بدنية – نظم معلومات جغرافية – تاريخ – لغة إنجليزية – أنظمة/قانون – محاسبة – اقتصاد – علاقات عامة – علوم سياسيه – لغة تركية – قانون تجاري – إدارة سلسلة الإمداد – إذاعة وتلفزيون – إدارة الطوارئ الأمن – إدارة مكتبية – تقنية التعليم – علوم بحار – لغة فارسية – جغرافيا – إدارة عامة – علم المعلومات / مكتبات – مناهج وطرق تدريس – إدارة صحية).

التخصصات الطبية (أخصائي نفسي – صيدلة – هندسة طبية – صيدلة إكلينيكية – علوم البيئة – تقنية أجهزه طبية – كيمياء حيوية – كيمياء صناعية – طب طوارئ – تخدير – مختبرات طبية – أحياء – طب نفسي – طب أسنان – طب عام/طب وجراحة – كيمياء – علم نفس – علوم أغذية).

التخصصات الشرعية (تخصصات شرعية – علم اجتماع – لغة عربية – خدمة اجتماعية).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و(30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”، “طبيب أسنان”) عند بداية العام الدراسي.

Advertisements

4- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

5- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

6- ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي ).

7- أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

8- أن يكون الطالب حاصلاً على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

9- أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

10- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الكشف الطبي..، التزكية الأمنية… إلخ ).

11- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

12- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

موعد التقديم:- يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1440/08/30هـ.

طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

