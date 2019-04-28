تقليص خطوات استخراج تراخيص بناء المنشآت التجارية والمستودعات إلى 7 إجراءات.. تعرّف عليها

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قلّصت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطوات استخراج تراخيص البناء للمنشآت التجارية والمستودعات إلى 7 خطوات فقط يتم إنجازها خلال 18 يوماً.

وقالت الوزارة إن الهدف من ذلك هو تسهيل رحلة المستثمر في استخراج التراخيص، ولتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت أن هذه الخطوات هي التعاقد مع مكتب هندسي، وطلب رخصة البناء، وتسلم الرخصة (إشعار الجهات الخدمية والدفاع المدني)، وإشعار بدء البناء والقيام بالتفتيش الأولي وطلب الخدمات، وإشعار مرحلة التشطيب وإيصال الخدمات..، وطلب شهادة إشغال والتفتيش النهائي، وتسلم شهادة أشغال.



