السعودية اليوم / مصرع خمسة من عناصر حركة طالبان في إقليم قندهار



كابل 22 شعبان 1440 هـ الموافق 27 إبريل 2019 م واس

لقي خمسة من عناصر حركة طالبان مصرعهم وأصيب اثنان بجروح خلال الاشتباكات التي شهدها إقليم قندهار جنوبي البلاد .

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن فيلق 205 العسكري تمكن من القضاء على 5 مسلحين وأصاب اثنين في مدينتي مياواند و شاه والي في قندهار، واستولى على كميات من الأسلحة والمتفجرات .

وقال بيان للجيش إن الشهر الماضي شهد مقتل أكثر من 50 من عناصر طالبان في عمليات مشتركة بين قوات الفيلق 205 والقوات الخاصة الأفغانية.

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